Власть 16 января 2024, 16:47 Путин отметил вклад участников премии «Служение» в развитие муниципалитетов Путин поблагодарил лауреатов премии «Служение» за развитие муниципалитетов РИА «Новости»

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Работа муниципальных служащих позволяет им вкладывать свою лепту в развитие родных городов, поселков и районов. С таким заявлением к участникам форума «Малая Родина — Сила России» и лауреатам первой Всероссийской муниципальной премии «Служение» обратился президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что собравшиеся в зале руководители муниципалитетов добиваются реальных изменений к лучшему для своих земляков. Но в реальности их труд намного обширнее.

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«Позиция России в мире начинается со стремления сделать, как можно больше для родных мест <…> Это стремление внести свой вклад в развитие своего города, поселка района. Ведь это так созвучно словам легендарной песни, которую, уверен, здесь все знают „С чего начинается Родина“», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что муниципальные власти ближе всего к людям, а значит, именно они определяют образ всей страны так, как его видят россияне.

Во время Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» впервые прошла церемония награждения победителей премии «Служение» среди муниципальных служащих. Награду присуждают командам и людям, которые внесли особый вклад в повышение качества жизни людей.