Власть 05 августа 2023, 17:46 Путин отметил вклад первого президента Якутии в укрепление межнационального мира Путин принес соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии Николаева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первый президент Якутии Михаил Николаев внес очень большой вклад в укрепление согласия и межнационального мира в России. Об этом в телеграмме в адрес жителей республики сообщил президент страны Владимир Путин, ее опубликовали на сайте Кремля.

«Первый президент Республики Саха Николаев искренне любил свой родной край, многое сделал для повышения качества жизни земляков, сбережения их самобытных обычаев и традиций, а также социально-экономического развития региона. И конечно, значим его вклад в укрепления согласия и межнационального мира в стране», — подчеркнул глава государства.

Реклама

О смерти первого президента Республики Саха на 86-м году жизни стало известно в ночь на 5 августа. В регионе с 5 по 8 августа объявили траур. Михаил Николаев возглавлял Якутию в период с января 1992 по январь 2002 года.