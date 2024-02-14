Власть 14 февраля 2024, 12:06 Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров

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Сотрудники МЧС рисковали жизнями, эвакуируя людей из опасных районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их вклад в обеспечение безопасности отметил президент России Владимир Путин. Кадры с его видеообращением к участникам ежегодной расширенной коллегии министерства опубликовали на сайте Кремля.

«Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на юге России», — отметил глава государства.

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Путин указал на оперативное решение задач при аварийно-спасательных работах. По его словам, отделения МЧС профессионально и мужественно действовали в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Рискуя жизнями, спасатели эвакуировали людей из опасных районов, перевозили гуманитарные грузы и разминировали территории, добавил он.

Также в среду, 14 февраля, российский лидер подписал ряд законов. Путин внес некоторые изменения в Жилищный кодекс. Малоимущие хозяева жилья в аварийных домах получат право претендовать на заключение договоров соцнайма вне очереди.