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    18 сентября 2020, 11:34

    Путин отметил вклад еврейской общины в борьбу с коронавирусом

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин оценил вклад еврейской общины в борьбу с коронавирусом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
    Путин отметил вклад еврейской общины в борьбу с коронавирусом

    Глава государства отметил вклад еврейских организаций в своем поздравлении российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который символизирует начало года в еврейском календаре.

    «Отмечу большую работу еврейских религиозных организаций, направленную на реализацию социально значимых проектов, неустанную заботу об укреплении мира и согласия, и конечно, ваш вклад в общую борьбу с угрозой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

    Путин также упомянул, что последователи иудаизма в России «глубоко чтут историческое и духовное наследие своих предков», написал сайт радиостанции «Говорит Москва».

    «Одним из важнейших событий в жизни еврейской общины по праву считается празднование Нового года по иудейскому календарю. В эти дни принято подводить итоги пройденного пути и строить планы на будущее, заботиться о чистоте помыслов и поступков, помогать ближним», — добавил глава государства.

    Рош Ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуется два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня ведется отсчет дней нового еврейского года.

    Новости SMI.FM