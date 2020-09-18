Путин отметил вклад еврейской общины в борьбу с коронавирусом

Глава государства отметил вклад еврейских организаций в своем поздравлении российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который символизирует начало года в еврейском календаре.

«Отмечу большую работу еврейских религиозных организаций, направленную на реализацию социально значимых проектов, неустанную заботу об укреплении мира и согласия, и конечно, ваш вклад в общую борьбу с угрозой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Путин также упомянул, что последователи иудаизма в России «глубоко чтут историческое и духовное наследие своих предков», написал сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Одним из важнейших событий в жизни еврейской общины по праву считается празднование Нового года по иудейскому календарю. В эти дни принято подводить итоги пройденного пути и строить планы на будущее, заботиться о чистоте помыслов и поступков, помогать ближним», — добавил глава государства.

Рош Ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуется два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня ведется отсчет дней нового еврейского года.