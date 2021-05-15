Путин отметил важность проекта «Российская студенческая весна»

Фестиваль «Российская студенческая весна» помогает реализовать таланты молодежи и способствует дружескому общению. Об этом заявил президент Владимир Путин, поприветствовавший участников XXIX Всероссийского фестиваля.

«Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению», — отметил Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Лидер страны добавил, что в 2021 году местом проведения фестиваля выбрали Нижний Новгород. Волжскому городу исполняется 800 лет. Мероприятие должно стать одним из ярких и зрелищных событий в рамках празднования, подчеркнул Путин.

Он отметил, что насыщенная программа «Российской студенческой весны» помогает молодежи приобрести практический опыт в творчестве. Также молодые люди могут получить навыки в других сферах деятельности и познакомиться с лучшими традициями российского искусства.

«Убежден, вы с пользой и удовольствием проведете эти дни, обретете новых товарищей», — обратился глава государства к участникам фестиваля.