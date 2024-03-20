Власть 20 марта 2024, 01:17 Путин отметил важность поддержки ФСБ для российских компаний под санкциями Путин: поддержка ФСБ важна для компаний, попавших под санкции РИА «Новости»

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За враждебными действиями в отношении российских компаний стоят власти ряда стран и их спецслужбы. Несмотря на нечестную конкуренцию, отечественные предприятия активно развиваются, и им необходимо оказать поддержку, заявил президент России Владимир Путин о время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

Глава государства отметил, что незаконные санкции создают ряд трудностей. Российским компаниям приходится прикладывать дополнительные усилия и средства, прокладывать новые логистические маршруты.

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«Да, это отодвигает немножко <…> вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано. И конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна», — заявил президент.

Ранее президент Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ наказывать предателей, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы.