Власть 21 декабря 2022, 14:59 Путин отметил важность Ковыктинского месторождения для России и зарубежных партнеров Президент Путин: запуск Ковыктинского месторождения поможет развивать восточные регионы РФ Пресс-служба Кремля

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Запуск Ковыктинского месторождения в Сибири гарантирует надежное снабжение иностранных партнеров, а также даст импульс для развития восточных субъектов России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время запуска месторождения, а также участка «Силы Сибири». Об этом написал ТАСС.

Глава государства сказал, что на Востоке России появился мощный и стратегически важный производственный комплекс, включающий в себя добычу, переработку и транспортировку природного газа.

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«Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнеров», — заявил Путин.

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Он добавил, что благодаря этому появятся новые рабочие места. Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что с запуском Ковыткинского месторождения Россия становится одним из лидеров в мире по производству гелия.