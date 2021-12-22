Путин отметил главное в отношениях власти и бизнеса

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил, что представители власти и бизнеса должны находиться в постоянном диалоге. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства отметил, что такой контакт у сторон в основном получается.

«Конечно, важен не только диалог, но и реакция с обеих сторон», — сказал Путин.

Президент выразил свое желание посетить форум «Деловой России», запланированный на февраль 2022 года. Он отметил, что проводимые на нем дискуссии носят предметный характер. Путин пояснил, что его интерес к подобным мероприятиям вызывает их деловой тон.

Репик ответил, что участие Путина в предстоящем форуме могло бы гарантировать его результативность для всех участников.

Ранее президент осуществил новогоднюю мечту 14-летнего мальчика из Раменского городского округа. Подросток получил гитару и обучающий курс игры на ней. Путин предложил ему продвинуться в обучении дальше и записаться в один из музыкальных кружков.