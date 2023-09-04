04 сентября 2023, 14:01
Путин отметил уверенное продвижение сотрудничества России и Турции в энергетической сфере
Президент Путин: сотрудничество России и Турции в энергетике хорошо развивается
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-турецкие отношения в области энергетики уверенно развиваются. Об этом он упомянул на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщил ТАСС.
«Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон», — сказал Путин.
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Он выразил надежду, что ситуация и дальше будет развиваться в этом же ключе. Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция довольна внешней торговлей между странами. По его словам, сейчас стоит цель — достичь оборота в 100 миллиардов долларов.
Встреча двух лидеров стартовала днем 4 сентября. Одними из главных тем на повестке дня станут конфликт на Украине и зерновая сделка. По последнему вопросу Россия открыта для переговоров, добавил российский лидер.
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