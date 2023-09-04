Власть 04 сентября 2023, 14:01 Путин отметил уверенное продвижение сотрудничества России и Турции в энергетической сфере Президент Путин: сотрудничество России и Турции в энергетике хорошо развивается РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-турецкие отношения в области энергетики уверенно развиваются. Об этом он упомянул на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщил ТАСС.

«Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон», — сказал Путин.

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Он выразил надежду, что ситуация и дальше будет развиваться в этом же ключе. Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция довольна внешней торговлей между странами. По его словам, сейчас стоит цель — достичь оборота в 100 миллиардов долларов.

Встреча двух лидеров стартовала днем 4 сентября. Одними из главных тем на повестке дня станут конфликт на Украине и зерновая сделка. По последнему вопросу Россия открыта для переговоров, добавил российский лидер.