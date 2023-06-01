01 июня 2023, 14:43
Путин отметил роль «Движения первых» в поддержке российских бойцов, участвующих в СВО
Президент Путин заявил о важности роли «Движения первых» в поддержке участников СВО
Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля «Движение первых» в видеобращении. Он обратил внимание на роль движения в поддержке бойцов специальной военной операции (СВО), написала «Российская газета».
«Более 1,5 миллиона писем участники движения отправили бойцам, воинам в зону специальной военной операции. Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их как самое ценное», — сказал он.
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Президент высказал слова благодарности за акцию «Книжный мост», в рамках которой активисты собирают по всей России книги для детей из новых регионов.
Мероприятие проходит 1 и 2 июня в разных российских городах. Путин также поздравил всех с Днем защиты детей, который отмечается в первый день лета.
Он отметил, что фестиваль и само движение продолжают развиваться. По его словам, сейчас площадки «Движения первых» открыты в 12 больших городах. Глава государства выразил надежду, что акция поможет участвовать в интересных проектах, получать полезные знания.
Владимир Путин
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