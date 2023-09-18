Власть 18 сентября 2023, 12:40 Путин отметил положительную динамику в строительной отрасли Президент Путин: строительная отрасль продемонстрировала рекордные показатели Unsplash

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Строительная отрасль в России показала положительную динамику и рекордные показатели. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития».

«Эти впечатляющие достижения стали возможны благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий и подходов», — отметил Путин.

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Он указал на важную роль образования и подчеркнул, что признанным лидером отрасли стал НИУ Московский государственный строительный университет. Российский лидер назвал учебное заведение крупнейшим центром подготовки.

Ранее Путин поставил задачу усилить раскрытие потенциала лесопромышленных предприятий. По его словам, лесопереработка играла важную роль в экономике России и развитии регионов страны.