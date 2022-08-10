Путин отметил мужество и профессионализм работающих в Донбассе российских строителей

Президент России Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, которые трудятся в Донбассе. Глава Российской Федерации по видеосвязи принял участие в открытии нового автомобильного моста в Череповце Вологодской области.

«Конечно, особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня в строительстве заняты миллионы людей — настоящих мастеров, которые создают облик современной России», — отметил Путин.

Он назвал строительную отрасль одним из локомотивов отечественной экономики и отметил, что развитие отрасли идет ударными темпами. Возведение моста в Череповце президент назвал «одним из ярких и достойных результатов работы» отрасли.

«Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — подчеркнул Владимир Путин.