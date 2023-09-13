Власть 13 сентября 2023, 08:26 Путин отметил интерес Ким Чен Ына к ракетной технике Путин: лидер КНДР проявил большую заинтересованность в ракетной технике РИА «Новости»

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Россия окажет содействие КНДР в строительстве космических спутников, так как лидер республики Ким Чен Ын проявил большой интерес к ракетной технике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на космодром Восточный, сообщил ТАСС.

«Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — отметил он.

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Путин обратил внимание, что делегация КНДР ознакомится с новыми российскими объектами. Также он рассказал о планах обсудить с Ким Чен Ыном военно-техническое сотрудничество.

«Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», — сказал президент.

Глава государства отметил, что недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил Северную Корею, где его хорошо приняли.

Утром 13 сентября Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Здесь и началась встреча лидера КНДР и президента России.