Власть 26 июля 2023, 18:57 Путин отметил, что доллар используется в мире как инструмент политической борьбы Путин: доллар используется в международных финансах как инструмент политической борьбы РИА «Новости»

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Доллар сейчас используется в мире как инструмент политической борьбы, отметил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало во время встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф в Константиновском дворце.

Говоря о Новом банке, глава государства подчеркнул, что важно развивать этот финансовый институт, но в современных условиях это сопряжено со сложностями.

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«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — процитировал президента ТАСС.

Путин поздравил Дилму Роуссефф с назначением на пост главы организации и выразил уверенность в том, что богатый опыт государственной работы и знания помогут развитию этого института. Глава государства напомнил, что именно он и Роуссефф стояли у истоков создания структуры девять лет назад.