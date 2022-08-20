Путин отметил активную жизненную позицию российской молодежи
Путин: активная жизненная позиция молодежи России достойна уважения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что активная жизненная позиция российской молодежи достойна уважения и поддержки. Его обращение зачитала глава Росмолодежи Ксения Разуваева во время открытия круглогодичного центра знаний «Машук» в Пятигорске.
«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям. Такая активная жизненная, гражданская позиция достойна уважения и поддержки», — привело РИА «Новости» цитату из обращения лидера страны.
Как подчеркнул Путин, после открытия центра юноши и девушки из разных регионов России получат возможность обмениваться опытом и завязывать деловые контакты. Студенты и начинающие специалисты смогут обсуждать насущные профессиональные проблемы.
«Главные из которых — совершенствование образовательных и информационно-просветительских технологий, гармонизация межкультурного национального диалога в нашей стране», — отметил президент.
Он пожелал молодым людям успехов и всего самого наилучшего. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года.