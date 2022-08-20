Путин отметил активную жизненную позицию российской молодежи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что активная жизненная позиция российской молодежи достойна уважения и поддержки. Его обращение зачитала глава Росмолодежи Ксения Разуваева во время открытия круглогодичного центра знаний «Машук» в Пятигорске.

«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям. Такая активная жизненная, гражданская позиция достойна уважения и поддержки», — привело РИА «Новости» цитату из обращения лидера страны.

Как подчеркнул Путин, после открытия центра юноши и девушки из разных регионов России получат возможность обмениваться опытом и завязывать деловые контакты. Студенты и начинающие специалисты смогут обсуждать насущные профессиональные проблемы.

«Главные из которых — совершенствование образовательных и информационно-просветительских технологий, гармонизация межкультурного национального диалога в нашей стране», — отметил президент.

Он пожелал молодым людям успехов и всего самого наилучшего. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года.