Путин отменил ограничения по возрасту для назначаемых госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых главой государства. Документ за подписью президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, подписанный Путиным, снимает возрастные ограничения для федеральных служащих и высокопоставленных руководителей, назначаемых и отстраняемых от должности президентом. Документ предусматривает возможность продления срока службы таких сотрудников после того, как они достигнут 70 лет, при условии их согласия.

Прежде предельный возраст пребывания на госслужбе составлял 65 лет. При этом срок службы руководителей высшей группы должностей мог быть продлен до 70 лет.

Накануне вечером Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что после прививки Путин чувствует себя хорошо. О том, какую вакцину выбрал Путин, знает только он сам и его врач, признался Песков. По его словам, это один из трех российских препаратов. Все отечественные вакцины абсолютно надежны, эффективны и безопасны, подчеркнул он.