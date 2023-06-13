Власть 13 июня 2023, 14:42 Путин отменил договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе Президент Путин денонсировал договор России с Украиной по Керченскому проливу РИА «Новости»

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Россия официально вышла из договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, заключенного 20 лет назад. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о его денонсации. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — постановил глава государства.

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Договор подписали 24 декабря 2003 года в Керчи, он регламентировал заход военных и гражданских кораблей в Керченский пролив и Азовское море. Законопроект о денонсации внес президент, 1 июня его приняла Госдума, 7 июня одобрил Совфед. Закон, подписанный 13 июня, вступит в силу со дня официального опубликования.

Парламент Украины разорвал договор в феврале. Это решение поддержали 303 депутата.