Путин открыл памятник императору Александру III в Петербурге

В субботу президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III в Гатчине Ленинградской области. Сегодня глава государства объявил о запуске новых современных просветительских проектов.

«Эпоха Александра III дает пример гармоничного сочетания масштабных <...> преобразований и верности национальным традициям <...> своим самобытным истокам. Будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых», — передало РИА «Новости» слова Путина.

Президент также добавил, что сегодня важно сохранять историческое и духовное наследие России. Российский лидер подчеркнул, что поддержку государства обязательно получат начинания со стороны Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, обновленного общества «Знание» и других организаций.

В пресс-службе дворца уточнили, что история Гатчины с именем Александра III связана неразрывно. На протяжении всех тринадцати лет царствования дворец был его официальной резиденцией.