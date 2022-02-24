Путин откровенно обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и обменялись мнениями о происходящем.

Российский лидер дал Макрону исчерпывающие объяснения причин и обстоятельств, по которым он принял решение о проведении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор инициировала французская сторона. Во время беседы стороны условились поддерживать контакты.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту людей, «которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

США, Великобритания и Канада ввели против России санкции. Договорились о дополнительных ограничениях и в Евросоюзе. На саммите ЕС его участники призвали РФ остановить военные действия против Украины, а все страны мира — не признавать ДНР и ЛНР.