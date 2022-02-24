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    24 февраля 2022, 23:46

    Путин откровенно обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

    Путин объяснил Макрону решение о проведении военной операции в Донбассе

    Александра Ломейко

    Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и обменялись мнениями о происходящем.

    Российский лидер дал Макрону исчерпывающие объяснения причин и обстоятельств, по которым он принял решение о проведении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    Телефонный разговор инициировала французская сторона. Во время беседы стороны условились поддерживать контакты.

    Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту людей, «которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

    США, Великобритания и Канада ввели против России санкции. Договорились о дополнительных ограничениях и в Евросоюзе. На саммите ЕС его участники призвали РФ остановить военные действия против Украины, а все страны мира — не признавать ДНР и ЛНР.