«Напомню, этот тот человек, который, будучи президентом СССР, величайшей мировой сверхдержавы, потом рекламировал пиццу. Тут мы имеем дело с совершенно, скажем так, ущербным внутренним самосознанием», — пояснил он.

Квачков считает, что Горбачев давно перестал быть советским русским человеком. Политик искал себе место в «системе ценностей, чуждой советскому пониманию истории». По мнению полковника, Горбачев пытается донести «разрушительные идеи».

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В связи с этим Путин не будет слушать Горбачева, у него есть другие советники, уверен Квачков.

Ранее Горбачев обратился к Путину и высказал свои мысли о текущей ситуации в мире. По его словам, он «не хочет навязываться в советчики» главам государств и обращается к ним только в определенных случаях. Бывший лидер СССР призвал Россию и США не допустить развязывания войны после ликвидации договора РСМД.