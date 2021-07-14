Россия выполнит свои обязательства по транзиту газа через Украину, и это не имеет ничего общего со строительством газопровода «Северный поток — 2» или ситуацией в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что «Газпром» взял на себя определенные обязательства, подписав пятилетний контракт на прокачку голубого топлива в Европу через территорию Украины. Путин указал на то, что этот вопрос не должен увязываться с «нормандским форматом» или проектом «Северный поток — 2».

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как „Северный поток“, „Северный поток — 2“ либо транзит нашего газа через территорию Украины», — привел слова Путина «Интерфакс».

Президент России таким образом ответил на слова украинского коллеги Владимира Зеленского. Тот ранее заявил, что его стране нужны гарантии стабильных поставок газа после запуска «Северного потока — 2», маршрут которого проложен в обход Украины. Зеленский также допустил, что площадкой для решения таких вопросов теоретически может стать «нормандский формат» по Донбассу.