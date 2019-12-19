Путин отказался обсуждать работу Зеленского

Журналист Первого канала во время пресс-конференции задал президенту Владимиру Путину вопрос об эффективности встреч в «нормандском формате», а также об отношении российского лидера к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Путин отказался оценивать работу Зеленского и заявил, что считает некорректным обсуждать деятельность других политиков.

«Я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда характеристики не даю. По действующим людям язык не поворачивается. Когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли отбор, и это все люди незаурядные как минимум», — ответил президент.

Также Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе и эффективность Минских соглашений. По его словам, Минские соглашения должны работать при урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

«Нет ничего, кроме Минских соглашений», — заявил он.

Российский лидер признался, что его насторожили слова Зеленского о том, что эти соглашения можно было бы пересмотреть. По мнению, президента РФ, если документ начнут пересматривать, то «ситуация может встать на месте».

«Ключом Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, которому еще не придали постоянно действующий характер. Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее делать этого не хочет. Кроме того, нужен прямой диалог с Донбассом, его тоже нет», — резюмировал Путин.

Глава государства сказал, что следующая встреча «нормандской четверки» может пройти, предположительно, в апреле. Она состоится, если за это время произойдут позитивные изменения в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен, основа для урегулирования осталась, произведен отвод войск. Правда, почему-то наши партнеры не хотят разведения по всей линии соприкосновения, на мой взгляд, это ошибка. Сократилось количество обстрелов, хотя они, к сожалению, до сих пор сохраняются. В целом продолжение работы в „нормандском формате“ целесообразно», — заявил президент России.

Ранее Владимир Путин прокомментировал решение WADA относительно российских спортсменов.