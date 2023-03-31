Власть 31 марта 2023, 07:30 Путин отчитался о доходах за 2022 год Представитель Кремля Песков подтвердил сдачу Путиным декларации о доходах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, уже сдал», — сказал представитель Кремля.

Реклама

Песков обратил внимание, что отчитаться о доходах успели почти все сотрудники. Он напомнил, что срок, отведенный для подачи деклараций завершается в пятницу, 31 марта.

Ранее Песков рассказал, что Путин и чиновники Кремля должны представить декларации о доходах до конца марта. Но публикация этих документов необязательна.

Он отмерил, что в Кремле отсутствует единая позиция по публикации деклараций. По словам пресс-секретаря главы государства, главное — подать декларацию, а публикация документа уже вторична.

В начале 2022 года декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов разрешили публиковать без указания их имен.