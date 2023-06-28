Власть 28 июня 2023, 22:50 Путин отчитал власти за неотмененный НДС для туроператоров Путин поручил принять закон об освобождении туроператоров от НДС РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин принял участие в совещании по развитию туризма. Глава государства обратил внимание, что власти не выполнили решение об освобождении туроператоров от уплаты НДС, сообщил ТАСС.

«Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются», — заявил он и добавил, что, в частности, речь идет об отмене уплаты туроператорами НДС.

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Путин подчеркнул, что правительство уже подготовило законопроект. Теперь его следует рассмотреть, чтобы до конца весенней сессии парламента принять. Эта мера облегчит получение туроператорами возмещения НДС, объяснил президент.

Глава государства поддержал идею о налоговом вычете для виноградарей, предложенную Минэкономразвития, сообщил «Коммерсант». Владимир Путин поручил ввести электронные визы по востребованным для иностранцев направлениям, а также заявил о необходимости развития морских курортов.

В России есть все необходимое для развития внутреннего туризма, подчеркнул Путин. По его мнению, отечественная туриндустрия выходит на новый качественный уровень.