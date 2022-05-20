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    20 мая 2022, 19:11

    Путин отчитал главу Калининграда

    Анна Усачева

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что спад строительства в регионе может быть связан со спецоперацией России на Украине. Президент страны Владимир Путин сказал, что это неправильное умозаключение. Об этом сообщил ТАСС.

    Путин отчитал главу Калининграда

    «На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах. Заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин.

    Также российский лидер выразил надежду, что Алиханов продолжит работу и после окончания текущего срока. Кроме того, Путин назвал ситуацию в регионе со строительством «удовлетворительной», а работу властей — положительной. Он сказал, что в Калининградской области растет ВВП и оборот розничной торговли, а также улучшается ситуация с сельскохозяйственным производством.