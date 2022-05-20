Путин отчитал главу Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что спад строительства в регионе может быть связан со спецоперацией России на Украине. Президент страны Владимир Путин сказал, что это неправильное умозаключение. Об этом сообщил ТАСС.

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах. Заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин.

Также российский лидер выразил надежду, что Алиханов продолжит работу и после окончания текущего срока. Кроме того, Путин назвал ситуацию в регионе со строительством «удовлетворительной», а работу властей — положительной. Он сказал, что в Калининградской области растет ВВП и оборот розничной торговли, а также улучшается ситуация с сельскохозяйственным производством.