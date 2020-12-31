Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора

Президент России освободил Виктора Гриня от должности заместителя генерального прокурора. Он занимал должность с 7 июля 2006 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

Владимир Путин уволил Виктора Гриня накануне его дня рождения. Ему 1 января исполнится 70 лет. Это предельный срок службы для этой должности.

Виктор Гринь контролировал уголовные дела, которые находились в производстве главного следственного управления и управления по расследованию особо важных дел СКР, а также следственного департамента МВД России.

В начале этого года заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, как сообщала газета «Известия», был лишен контроля над следствием в Генеральной прокуратуре СКР и МВД. С 19 февраля он курировал вопросы деятельности двух управлений надзорного ведомства, не касающихся следствия.