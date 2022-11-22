22 ноября 2022, 14:09
Путин освободил от должности постпреда в Совете Европы
Президент Путин освободил Солтановского от должности постпреда России в Совете Европы
Российский президент Владимир Путин снял Ивана Солтановского с должности постпреда РФ при Совете Европы. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — сказано в документе.Россия прекратила свое членство в Совете Европы еще весной 2022 года. Это значит, что теперь в РФ не имеет силы Европейская конвенция о правах человека, россияне больше не могут обращаться в ЕСПЧ.
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Совет Европы — старейшая межправительственная организация на европейской территории, основанная еще в 1949 году. Российская Федерация присоединилась к ней в 1996-м. Цель совета — сотрудничество в сфере прав человека, а также демократического развития.
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