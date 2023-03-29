Власть 29 марта 2023, 20:00 Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна Президент Путин подписал указ об освобождении Чуприяна от должности первого замглавы МЧС РИА «Новости»

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Первого заместителя главы МЧС России Александр Чуприян освободили от должности. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийный бедствий», — отметили в указе.

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Контракт с Чуприяновым продлевали на пять лет в марте 2018 года, когда ему исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом службы в Федеральной противопожарной службе.

О планирующейся отставке Чуприяна говорили еще в феврале. РБК писал, что он собирается покинуть должность первого заместителя главы МЧС РФ в марте после ежегодного отпуска. Одним из вероятных кандидатов на пост называли советника главы ведомства Даниила Мартынова, который участвовал в антитеррористических мероприятиях в Чечне.