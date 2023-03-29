29 марта 2023, 20:00
Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна
Президент Путин подписал указ об освобождении Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
Первого заместителя главы МЧС России Александр Чуприян освободили от должности. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийный бедствий», — отметили в указе.
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Контракт с Чуприяновым продлевали на пять лет в марте 2018 года, когда ему исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом службы в Федеральной противопожарной службе.
О планирующейся отставке Чуприяна говорили еще в феврале. РБК писал, что он собирается покинуть должность первого заместителя главы МЧС РФ в марте после ежегодного отпуска. Одним из вероятных кандидатов на пост называли советника главы ведомства Даниила Мартынова, который участвовал в антитеррористических мероприятиях в Чечне.
МЧС РФ
Владимир Путин
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