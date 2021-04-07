Путин освободил от должности главу Тувы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола от должности. Он подал прошение об отставке по собственному желанию.

Кара-оол занимал должность главы Тувы с мая 2007 года. Его кандидатуру тогда на рассмотрение парламента выдвинул президент России.

В 2012 году Кара-оол был избран на второй срок. В 2016 году он уже подавал в отставку по собственному желанию.

Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владислава Ховалыга. Сейчас президент проводит с ним встречу, сообщило РИА «Новости».

Ховалыг на встрече с Путиным заявил, что главным направлением его деятельности во главе Тувы станет реализация программы социально-экономического развития.

Шолбан Кара-оол в марте вошел в число руководителей регионов с высокой вероятностью отставки. Рейтинг политической устойчивости подготовил холдингом «Минченко консалтинг».

Выборы главы правительства Республики Тыва в 2021 году пройдут в единый день голосования, 19 сентября.