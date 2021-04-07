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    07 апреля 2021, 15:37

    Путин освободил от должности главу Тувы

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола от должности. Он подал прошение об отставке по собственному желанию.

    Кара-оол занимал должность главы Тувы с мая 2007 года. Его кандидатуру тогда на рассмотрение парламента выдвинул президент России.

    В 2012 году Кара-оол был избран на второй срок. В 2016 году он уже подавал в отставку по собственному желанию.

    Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владислава Ховалыга. Сейчас президент проводит с ним встречу, сообщило РИА «Новости».

    Ховалыг на встрече с Путиным заявил, что главным направлением его деятельности во главе Тувы станет реализация программы социально-экономического развития.

    Шолбан Кара-оол в марте вошел в число руководителей регионов с высокой вероятностью отставки. Рейтинг политической устойчивости подготовил холдингом «Минченко консалтинг».

    Выборы главы правительства Республики Тыва в 2021 году пройдут в единый день голосования, 19 сентября.