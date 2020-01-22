Путин освободил Краснова от должности зампредседателя СК РФ

В указе говорится, что он вступает в силу 22 января, с момента подписания. 20 января Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора.

22 января сенаторы единогласно утвердили кандидатуру Краснова на пост генерального прокурора России. Путин также официально назначил на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе экс-генпрокурора Юрия Чайку.

Краснов ранее заявил, что главные задачи надзорного ведомства — это защита трудовых прав россиян, а также прав соотечественников на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Он отметил, что Генпрокуратура модернизирует свою работу и избавится от бумажной волокиты, чтобы быстро реагировать на обращения людей. Краснов стал заместителем председателя СК России Александра Бастрыкина в апреле 2016 года. Он курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел, а также главное следственное управление.