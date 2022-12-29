29 декабря 2022, 19:20
Путин освободил чиновников от публикации деклараций на период спецоперации
Российских чиновников на время спецоперации освободили от публикации деклараций. Указ президента подписал президент страны Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.
Постановление касается описи доходов и расходов, а также других сведений об их имуществе чиновников.
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Согласно указу, эти документы не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ. Действие постановления продлили на весь срок боестолкновений союзных сил с ВСУ.
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«В период проведения спецоперации и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов России», — отметили авторы указа.
Также в документе отметили особый статус военнослужащих — участников боестолкновений с ВСУ. Их освободили не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах. Такое же правило распространили и на чиновников, которых отправили в новые регионы России в рамках командировки.
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