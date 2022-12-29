Власть 29 декабря 2022, 19:20 Путин освободил чиновников от публикации деклараций на период спецоперации РИА «Новости»

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Российских чиновников на время спецоперации освободили от публикации деклараций. Указ президента подписал президент страны Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Постановление касается описи доходов и расходов, а также других сведений об их имуществе чиновников.

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Согласно указу, эти документы не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ. Действие постановления продлили на весь срок боестолкновений союзных сил с ВСУ.

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«В период проведения спецоперации и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов России», — отметили авторы указа.

Также в документе отметили особый статус военнослужащих — участников боестолкновений с ВСУ. Их освободили не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах. Такое же правило распространили и на чиновников, которых отправили в новые регионы России в рамках командировки.