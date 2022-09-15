Путин осудил провокации США в Тайваньском проливе | 360°

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Путин осудил провокации США в Тайваньском проливе

Президент Путин: Россия солидарна с принципом одного Китая

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Россия с осуждением отнеслась к провокациям, которые устраивают США в Тайваньском проливе. Об этом во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства заверил, что Россия солидарна с принципом одного Китая и критически относится к действиям американцев и их сателлитов.

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«Твердо на деле придерживаемся принципа одного Китая. Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — отметил Путин.

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Российский лидер добавил, что попытки США и западных стран выстроить однополярный мир приобретают все более уродливые очертания, написал RT.

Ежегодный саммит ШОС проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. Лидеры стран организации обсудят вопросы обеспечения глобальной стабильности и безопасности, обозначат вектор развития транспортной взаимосвязанности.

В начале августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на протест со стороны официальных властей КНР. После этого китайские военные начали масштабные военные учения вокруг острова.

Владимир Путин

Китай

Визит Пелоси на Тайвань

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