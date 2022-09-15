Путин осудил провокации США в Тайваньском проливе | 360°

Власть 15 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин осудил провокации США в Тайваньском проливе Президент Путин: Россия солидарна с принципом одного Китая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия с осуждением отнеслась к провокациям, которые устраивают США в Тайваньском проливе. Об этом во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства заверил, что Россия солидарна с принципом одного Китая и критически относится к действиям американцев и их сателлитов.

Реклама

«Твердо на деле придерживаемся принципа одного Китая. Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — отметил Путин.

Реклама

Российский лидер добавил, что попытки США и западных стран выстроить однополярный мир приобретают все более уродливые очертания, написал RT.

Ежегодный саммит ШОС проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. Лидеры стран организации обсудят вопросы обеспечения глобальной стабильности и безопасности, обозначат вектор развития транспортной взаимосвязанности.

В начале августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на протест со стороны официальных властей КНР. После этого китайские военные начали масштабные военные учения вокруг острова.

0 0 0 0 0 0