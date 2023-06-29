Власть 29 июня 2023, 16:38 Путин оставил необычный рисунок на сенсорной доске российского производства Путин оставил рисунок и автограф на сенсорной доске отечественного производителя

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Президент России Владимир Путин нарисовал рожицу и оставив автограф на интерактивном экране отечественного производителя NexTouch. Момент рисования главы государства в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Российский лидер подошел к этому стенду на выставке организаций, которые одержали победу в конкурсе новых отечественных брендов. Представитель NexTouch рассказал, что компания производит сенсорные и классические дисплеи и другие современные устройства. Он напомнил, как 10 лет назад президент оставил рисунок на иностранной сенсорной доске. Впоследствии его творение получило название «Кошка. Вид сзади».

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Представитель компании попросил главу государства оставить памятный рисунок уже на отечественной доске. Путин согласился. Он нарисовал забавную рожицу с улыбкой, а под ней оставил автограф.

Во время выступления на форуме АСИ глава государства заявил, что введение санкций пошло на пользу развитию отечественных технологий. По его словам, ограничения позволили российским компаниям выйти на новый уровень после ухода зарубежных конкурентов.