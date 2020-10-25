Путин оставил без ответа слова Трампа о деньгах Байдена из РФ
«Без комментариев», — сказал российский лидер.
Во время финальных предвыборных дебатов 23 октября Трамп заявил, что Байден получил из России 3,5 миллиона долларов. Деньги якобы «пришли через Путина». Трамп упомянул, что Байден находился в хороших отношениях с вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.
В конце сентября сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Грассли узнали, что сын Байдена Хантер получил от Батуриной 3,5 миллиона долларов. В ноябре 2014 года вдова Лужкова перевела такую сумму американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой выступает Хантер Байден. Такие сведения сенаторы упомянули в ходе расследования.
Путин допустил, что Батурина занималась бизнесом и может продолжать эту деятельность и сейчас. По этой причине она могла заключать многочисленные бизнес-контакты с иностранными партнерами.
«Есть ли в этом числе американцы — я просто об этом ничего не знаю, мне просто об этом ничего не известно», — заявил президент.
Сын Джозефа Байдена, которого связывают с Украиной, вел в этой стране бизнес. Путин не знаком с деталями.
«Это нас вообще не касается, это касается американцев и украинцев», — отметил он.
На Украине известна как минимум одна компания в области добычи нефти и газа, которую фактически возглавлял Хантер Байден. Благодаря этому роду деятельности он «неплохо зарабатывал».
«Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно», — сказал Путин.
Америка выберет президента 3 ноября. Трамп досрочно проголосовал на всеобщих выборах в Палм-Бич.