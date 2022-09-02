Власть 02 сентября 2022, 18:15 Поделиться Telegram

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Viber Путин остановил проезд кортежа ради общения с калининградцами Момент общения президента России Путина с жителями Калининграда сняли на видео РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин остановил автомобильный кортеж на улице Калининграда ради общения с местными жителями. Видео с места события появилось в социальных сетях.

Колонна черных автомобилей остановилась на одной из улиц Калининграда. Путин подошел к толпе горожан для общения.

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Как сообщил RT, российский лидер остановил кортеж после поездки в региональный филиал Нахимовского военно-морского училища.

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«Все хорошо? Губернатор не обижает?» — обратился вышедший из автомобиля Путин к горожанам. В салон машины президент сел под выкрики людей: «Спасибо» и «Молодец».

Президент России Владимир Путин находится в Калининграде второй день.

В минувший четверг, 1 сентября, глава государства провел открытый урок «Разговор о важном» для учеников местных школ.

В ходе общения президент рассказал о своих учителях Тамаре Чижовой и Вере Гуревич, а также о тренере по самбо и дзюдо Анатолии Рахлине.

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