Путин опроверг связь спецоперации и проблем глобальной экономики

Ухудшение ситуации в глобальной экономике не связано со специальной операцией по защите Донбасса. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер объяснил, что проблемы в глобальной экономике начались не в последние месяцы, прошедшие с начала спецоперации. Это никак не связано, указал он.

Путин заявил, что рост цен и проблемы в энергетике стали результатом ошибочной политики, проводимой властями США и стран ЕС.

Цены на энергоносители в Европе начали расти задолго до спецоперации, подчеркнул глава государства.

Президент РФ также раскритиковал такой западный термин, как «путинская инфляция».

«В последнее время все чаще слышу про так называемую — вы уж меня извините, я не люблю себя как-то упоминать — „путинскую инфляцию“ на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость?» — сказал Путин.