Путин опроверг «россказни» об отсутствии демократических институтов в России

Демократические институты в России существуют, несмотря на все рассказы об их отсутствии. Об этом в среду, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

Такое заявление лидер страны сделал в ходе своего выступления на пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!»

«Несмотря на всякие россказни об отсутствии демократических институтов в России, у нас такие существуют. И в политической сфере, и в сфере экономики, в общественной жизни и общественном сознании», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин также отметил, что реальные доходы жителей России не увеличились, хотя зарплаты и возросли. Он призвал изменять эту ситуацию и отметил важность динамичного развития экономики, которое поможет решить эту проблему.