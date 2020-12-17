Путин опроверг планы по замене очного обучения в школах на онлайн

В России онлайн-обучение никогда не заменит очного образования. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Онлайн-формат никогда не заменит прямого контакта между учащимся и преподавателем. Этого еще очень долго не произойдет. Мне не нужно вдаваться в детали, подробности. Тем не менее система, при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться», — отметил Путин.

Однако вынужденное дистанционное обучение показало, что онлайн-образование имеет место быть, поэтому в 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету.

По мнению Владимира Путина, лучше, когда система образования смешанная. Систему онлайн-образования будут продолжать развивать и использовать в России, не всегда специалист узкого профиля, высокого класса может присутствовать во многих местах и учебных заведениях.

Однако студенты возмущены, что онлайн-образование стоит столько же, сколько и очное. Путин отметил, что неважно как работает преподаватель, ему нужно платить. Путин допустил, что где-то можно снизить плату за онлайн-формат обучения в вузах, если такая возможность существует.