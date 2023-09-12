Власть 12 сентября 2023, 10:37 Путин опроверг излишнюю вовлеченность власти в экономику России Путин не согласился, что власти слишком вовлечены в экономику России РИА «Новости»

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Утверждения о том, что в российской экономике стало «слишком много государства», неверны. Такое мнение выразил президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы об этом слышим, об этом говорят постоянно. Это не так. Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики, но частные структуры развиваются быстрыми темпами. Мы их поддерживаем, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке», — сказал он.

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Президент добавил, что государство сопровождает в этой части России все вложения инфраструктурными инвестициями. За последний год оно вложило в инфраструктуру 8,5 миллиарда рублей, чтобы поддержать бизнес. Еще 33 миллиарда рублей вливаний ожидаются в ближайшие три года.

Российский лидер отметил, что правительство страны почти не принимает экономических решений без предварительного обсуждения с профсоюзами и бизнес-сообществами. Такое сотрудничество государства с бизнесом приносит хорошие результаты, заключил Путин.