Путин определил действия власти в случае заноса опасных инфекций в страну

Согласно указу, правительство должно будет в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом на территорию России и опасностью распространения инфекционных заболеваний, которые опасны для людей.

Путин распорядился создать координационный совет при правительстве, если в Россию проникнут такие болезни.

Во время декабрьской пресс-конференции глава России подчеркнул, что система здравоохранения страны во время пандемии коронавируса оказалась более эффективной, чем в других странах. Он напомнил, что в РФ сейчас хватает врачей, производство СИЗ и лекарств увеличилось в разы. Россия стала первой страной в мире, которая разработала и внедрила вакцину от 2019-nCoV. Об этом пишут «Известия».