Власть 09 февраля 2024, 14:07 Путин оправдал философию Китая на мировой арене Президент Путин: внешнеполитическая философия Китая не агрессивная Unsplash

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Президент Владимир Путин заявил, что внешнеполитическая философия Китая не является агрессивной. Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин назвал «страшилкой» высказывание о том, что КНР займет доминирующую позицию на мировой арене.

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«Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка», — сказал он.

Он отметил, что российская сторона привыкла к взаимодействию с Китаем на протяжении веков. А соседа, как и родственников, не выбирают, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, внешнеполитическая философия Китая не является агрессивной. Руководство страны всегда ищет компромиссы.

Интервью Путина Карлсону состоялось 6 февраля. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля 9 февраля. Полное интервью можно посмотреть на Rutube -канале «360».

Беседа президента с американским журналистом стала резонансной. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, за последние дни в Кремль поступили десятки запросов об интервью с Путиным от крупных зарубежных СМИ.