Власть 21 февраля 2023, 18:33 Путин оперативно внесет в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ Представитель Кремля Песков: Путин внесет в парламент проект о приостановке участия в ДСНВ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вскоре внесет в парламент документ о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Парламент должен будет утвердить это решение, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, потребуется утверждение в парламенте», — пояснил представитель Кремля.

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На вопрос о том, когда Путин внесет соответствующий проект, Песков ответил, что это произойдет «оперативно».

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О приостановке участия страны в ДСНВ президент заявил сегодня во время оглашения послания к Федеральному собранию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил Россию пересмотреть решение и заявил, что сожалеет об этом ее шаге. Представитель Госдепа Нед Прайс призвал страну «не бряцать ядерным оружием» после приостановки участия в договоре.