21 февраля 2023, 18:33
Путин оперативно внесет в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ
Представитель Кремля Песков: Путин внесет в парламент проект о приостановке участия в ДСНВ
Президент России Владимир Путин вскоре внесет в парламент документ о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Парламент должен будет утвердить это решение, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, потребуется утверждение в парламенте», — пояснил представитель Кремля.
Реклама
На вопрос о том, когда Путин внесет соответствующий проект, Песков ответил, что это произойдет «оперативно».
Реклама
О приостановке участия страны в ДСНВ президент заявил сегодня во время оглашения послания к Федеральному собранию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил Россию пересмотреть решение и заявил, что сожалеет об этом ее шаге. Представитель Госдепа Нед Прайс призвал страну «не бряцать ядерным оружием» после приостановки участия в договоре.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
Реклама
Реклама