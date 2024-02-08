Власть 08 февраля 2024, 08:35 Путин огласит послание Федеральному собранию 27–28 февраля РИА «Новости»: послание Путина Федеральному собранию может пройти 27–28 февраля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. Об этом РИА «Новости» рассказали источники в губернаторском корпусе.

«Один из собеседников агентства рассказал, что командировка губернатора с востока страны запланирована на 27 февраля, не исключив, что дата может поменяться в последний момент», — написало агентство.

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Даты еще не точные, но у одного из российских губернаторов в графике послание стоит на 28 февраля.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее намекнул, что в Кремле готовятся к этому событию. Но добавил, что организация обычно занимает несколько месяцев. Песков все же не исключил, что Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, сообщал RT.

Четыре источника «Коммерсанта» заявили, что оглашение послания президента Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. По их данным, преимущественно обсуждают конец февраля, но дату могут сдвинуть.

В 2023 году российский лидер выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Тогда он анонсировал создание государственного фонда поддержки бойцов СВО и их семей, сообщил о выходе России из Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения. В середине марта 2023 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации выступления.