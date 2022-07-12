Путин официально переименовал Минниханова из президента в главу республики

Название должности руководителя Татарстана Рустама Минниханова официально изменили с «президента» на «главу» республики. Опубликованный сегодня указ российского президента Владимира Путина внес соответствующие поправки в документ 2020 года о составе Государственного Совета РФ.

«Наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: глава Республики Татарстан», — написано в указе.

Тем же документом Минниханова назначили председателем комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Кроме того, в состав Совета вошел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владимир Путин еще в 2021 году подписал федеральный закон об организации публичной власти в регионах, который запрещал использовать слово «президент» в названии должности главы региона. В Татарстане начали приводить законодательство в соответствие с нормами нового закона. В нем были обозначены сроки — до 1 января 2023 года.