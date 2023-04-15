Важное 15 апреля 2023, 00:15 Путин одобрил закон об упрощенном признании пропавшими без вести в зоне СВО Путин подписал закон о сокращении сроков признания пропавшими без вести участников СВО Пресс-служба Минобороны

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Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков признания участников специальной военной операции пропавшими без вести. Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что изменения внесли в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Согласно документу, участников спецоперации, а также тех, кто временно проживает или находится в зоне проведения СВО, будут признавать пропавшими без вести, если в течение шести месяцев не появится сведений о месте их пребывания. Эту информацию должны будут предоставить уполномоченные должностные лица или командиры воинских частей.

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Сейчас в рамках законодательства, солдат признают умершими только спустя два года после окончания боевых действий, а все это время их семьи не могут претендовать на выплаты и другие меры поддержки.

Ранее глава государства подписал закон о создании в стране единого реестра для воинского учета. Его будут формировать военкоматы в установленным кабмином порядке в автоматизированном режиме.