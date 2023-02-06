Власть 06 февраля 2023, 10:59 Путин одобрил решение о сборе ДНК у подозреваемых и осужденных Президент Путин подписал закон о сборе ДНК у всех подозреваемых и осужденных Unsplash

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет список людей, подлежащих обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Этот документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, сбор и регистрация ДНК обязательны для всех подозреваемых и осужденных. Также речь идет о людях, оказавшихся под административным арестом.

Реклама

В документе говорится, что подозреваемые и осужденные могут попросить уничтожить их геномную информацию при возникновении права на реабилитацию. Так же могут поступить и те, кто подвергся административному аресту, но потом суд отменил решение об административном правонарушении. Ранее Совет Федерации одобрил этот закон.

Реклама

До сих пор геномную регистрацию должны были проходить люди, приговоренные к тюрьме за особо тяжкие или тяжкие преступления, а также преступления против половой свободы личности и половой неприкосновенности. Кроме того, это касалось неустановленных лиц, чей биологический материал забрали во время следственных действий.