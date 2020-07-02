Путин одобрил присвоение звания трудовой доблести 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 городам звание трудовой доблести. Он пообещал, что первое решение о присвоения звания будет объявлено уже в 2020 году.

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания „Города трудовой доблести“ сразу 20 городам», — объявил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», расшифровку которого опубликовала пресс-служба Кремля.

Городами трудовой доблести станут Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Нижний Тагил, Самара, Омск, Боровичи, Иркутск, Саратов, Казань, Новосибирск, Уфа, Томск, Ярославль, Магнитогорск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк и Ижевск.

Путин рассказал, что 28 городов направили заявки в российский оргкомитет «Победа». В поддержку некоторых из них жители собрали многочисленные подписи. Президент пообещал обсудить все заявки, а первое решение по присвоению почетного звания принять уже в 2020 году.

Официально звание «Город трудовой доблести» появилось в России 1 марта. Основанием для присвоения звания могут быть награды, которые получили предприятия города, или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета самообороны СССР.