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    13 ноября 2020, 19:07

    Путин одобрил предложение дать Сириусу статус федеральной территории

    Анатолий Минкин

    Идею о предоставлении статуса федеральной территории поселку Сириус одобрил президент России Владимир Путин. Как сообщил ТАСС, российский лидер заявил, что это первый раз, когда используют новое положение Конституции России.
    Путин одобрил предложение дать Сириусу статус федеральной территории

    «Считаю правильным впервые здесь, на этой территории воспользоваться новым положением Конституции Российской Федерации и предоставить Сириусу статус федеральной территории», — заявил Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

    Он попросил правительство подготовить все необходимые акты для функционирования первой в России федеральной территории, а также обеспечить финансирование ее деятельности.

    Законопроект о предоставлении Сириусу статуса федеральной территории на рассмотрение в Госдуму внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ уже получил одобрение в комитете по госстроительству и законодательству.

    Понятие федеральной территории прописано в поправках к Конституции, принятых в июле этого года. Руководство таких образований получает полномочия органов местного самоуправления и федеральной власти. Кроме того, там будут собственный бюджет и имущественные права с уставом, который должен быть согласован с Москвой.

    Поселок Сириус построили в феврале 2020 года. Основой нового территориального образования будет одноименный образовательный центр для одаренных детей.