Путин одобрил предложение дать Сириусу статус федеральной территории

«Считаю правильным впервые здесь, на этой территории воспользоваться новым положением Конституции Российской Федерации и предоставить Сириусу статус федеральной территории», — заявил Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

Он попросил правительство подготовить все необходимые акты для функционирования первой в России федеральной территории, а также обеспечить финансирование ее деятельности.

Законопроект о предоставлении Сириусу статуса федеральной территории на рассмотрение в Госдуму внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ уже получил одобрение в комитете по госстроительству и законодательству.

Понятие федеральной территории прописано в поправках к Конституции, принятых в июле этого года. Руководство таких образований получает полномочия органов местного самоуправления и федеральной власти. Кроме того, там будут собственный бюджет и имущественные права с уставом, который должен быть согласован с Москвой.

Поселок Сириус построили в феврале 2020 года. Основой нового территориального образования будет одноименный образовательный центр для одаренных детей.