Путин одобрил план по восстановлению экономики

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин обсудили общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии. На его реализацию уйдет около пяти миллиардов рублей.

По словам главы кабина, план содержит девять разделов. В них представлено около 500 мероприятий по разным направлениям до конца следующего года. Мишустин заявил, что во время финального восстановительного период экономика «должна выйти на рост выше докризисного уровня».

Путин отметил, что нужно не только стабилизировать ситуацию в экономике, но поддержать россиян и компании. Также необходимо достичь «долгосрочных изменений в экономике и качественно новой динамики».

Президент одобрил план правительства и поручил премьеру не позже второй половины июня окончательно утвердить программу действий. По словам Путина, реализацию плана можно начать в начале июля.