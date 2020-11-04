Путин одобрил идею о всемирном законе, защищающем чувства верующих

Владимир Путин одобрил инициативу касательно призыва на площадку ООН других стран, чтобы принять законодательство, защищающее чувства верующих. С этой идеей выступил председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. По его мнению, это решение позволит сократить количество провокаторов по всему миру.

«Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме», — передает ТАСС слова президента.

Глава государства также пообещал дать МИД РФ поручение проработать этот вопрос. При этом Путин отметил, что российские инициативы «далеко не всегда проходят» на международных площадках. Тем не менее на некоторые из них все же есть позитивная реакция.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России нужно сделать все необходимое, чтобы избежать межрелигиозных конфликтов, которые могут тлеть годами. Помимо этого, он назвал провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих и оправдывает насилие.